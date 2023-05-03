Зеленский заявил о непричастности Киева к атаке на Кремль

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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

"Я могу повторить этот месседж. <...> Мы не атакуем Путина или Москву, мы воюем на нашей территории, защищая наши города и села", – сказал украинский лидер, выступая в Хельсинки по итогам встречи с премьер-министрами стран Северной Европы.

Ранее пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая Украина попыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера.

Комментирую случившееся, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт в отношении Владимира Путина можно расценивать как нападение на РФ. В связи с этим он предложил признать киевский режим террористической организацией.



В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина