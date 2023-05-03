Володин заявил, что теракт в отношении Путина можно расценивать как нападение на РФ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт в отношении Владимира Путина можно расценивать как нападение на РФ. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Киевский нацистский режим необходимо признать террористической организацией", – отметил он.

По словам Володина, президент Украины Владимир Зеленский давно использует различные преступные методы, например, ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, подрывы гражданских объектов. Все это стало очевидно для всего мирового сообщества.

"Киевский террористический режим, захватив целое государство, угрожает безопасности России, Европы, всего мира", – подчеркнул политик.

Председатель Госдумы призвал признать террористической организацией киевский режим, который в настоящее время представляет такую же опасность, как запрещенные на территории РФ террористические организации "Аль-Каида" или ИГИЛ.

Он также призвал страны, которые занимаются поставкой оружия на Украину, осознать, что они стали не только спонсорами, но и соучастниками террористической деятельности.

"Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может. Будем требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим", – написал Володин.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал ответить на попытку атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль ударом по резиденции президента Украины Владимира Зеленского.

Он также подчеркнул, что в Киеве "засели террористы", переговоры с которыми являются бессмысленной тратой времени.

В ночь на 3 мая по кремлевской резиденции президента РФ попытались нанести удар, но два беспилотника обезвредили его при помощи систем ПВО. Подобные действия Украины в Кремле назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера накануне Дня Победы.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг причастность страны к произошедшему. Аналогичное заявление сделал и пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. По его словам, власти Киева не имеют сведений о произошедшем.



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