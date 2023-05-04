В МИД РФ пообещали, что все виновные в ударах по Кремлю будут найдены и наказаны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все виновные в ударах по Кремлю будут найдены. Их ждет суровое и неотвратимое наказание, заявили в МИД РФ.

В министерстве отметили, что не сомневаются в том, что за атакой стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что преступные действия Киева еще раз подтверждают отсутствие у него стремления к миру и урегулированию конфликта.

"Подтверждаем, что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры на вопиющие попытки террористических актов. Россия ответит в соответствии с оценками той угрозы, которую Киев создал для руководства нашей страны", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что молчание "коллективного Запада" свидетельствует о его потакании террористическим методам киевского режима. Ведомство призвало мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, осудить действия Киева.

В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Путина. По его словам, вооруженная борьба происходит только на украинской территории.

Позднее главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте в связи с попыткой атаковать Кремль.



Следственный комитет РФ завел дело о теракте из-за попытки нанести удар по Кремлю