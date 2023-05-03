СК возбудил уголовное дело после попытки атаковать Кремль

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту террористического акта в связи с попыткой нанесения удара по Кремлю. Об этом сообщили в телеграм-канале СК РФ.

По данным ведомства, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ ("Террористический акт") из-за попытки киевского режима атаковать беспилотниками кремлевскую резиденцию Владимира Путина.

В ночь на 3 мая украинское государство попыталось атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Оба беспилотника были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на российского лидера.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Владимира Путина. Он подчеркнул, что вооруженная борьба происходит только на украинской территории.



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