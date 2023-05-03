Песков заявил, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки БПЛА

Фото: kremlin.ru

Владимира Путина не было в Кремле, когда киевский режим совершил попытку ударить беспилотниками по кремлевской резиденции президента, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил в беседе с РИА Новости, что в среду, 3 мая, глава государства работает в подмосковной резиденции Ново-Огарево.

Ранее стало известно, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю. Российские военные вывели из строя два БПЛА. Вследствие падения беспилотников и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, рассказали в пресс-службе президента.

В Кремле назвали действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера накануне Дня Победы. Уточнялось, что Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.

РФ оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю, где и когда посчитает нужным, указали в пресс-службе главы государства.

Кроме того, 3 мая Сергей Собянин запретил запускать в Москве беспилотные летательные аппараты. Исключением стали БПЛА, используемые по решениям органов государственной власти.



Украина пыталась нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая