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Украинский лидер Владимир Зеленский допустил ужасную ошибку, попытавшись атаковать Кремль, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Об этом сообщает Pravda.Ru.

"Украинцы совершили ужасную ошибку, организовав эту атаку", – высказался он.

Эксперт напомнил, что аналогичные действия предпринимали нацисты, которые затем были остановлены силами СССР. Джонсон считает, что после попытки Украины атаковать Кремль в преддверии 9 Мая все граждане РФ объединятся против врага.

По мнению аналитика, президент Украины решил обострить конфликт, чтобы спровоцировать Россию и вынудить Североатлантический альянс вступить в прямое противостояние.

В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Путина. По его словам, вооруженная борьба происходит только на украинской территории.

Позднее главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте в связи с попыткой атаковать Кремль.



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