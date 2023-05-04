В Белом доме заявили о непричастности к атаке на Кремль

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Американская сторона не имеет отношения к атакам беспилотников на Кремль и не обладает информацией о том, кто мог организовать данное нападение. Об этом в эфире телеканала CNN рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он назвал смехотворными прозвучавшие в Москве заявления о предполагаемой причастности Вашингтона к атакам на Кремль.

"США не имеют к этому никакого отношения… Мы действительно не знаем, кто за этим стоит, и пытаемся получить как можно больше информации. Однако, честно говоря, мы попросту не знаем, что там произошло", – поделился Кирби.

Вместе с этим представитель Белого дома ответил на вопрос, считает ли американская сторона Владимира Путина законной целью атак Украины. По его словам, Вашингтон не поощряет и не поддерживает нападения на отдельных мировых лидеров.

В ночь на 3 мая БПЛА попытались атаковать Кремль. Оба дрона были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле инцидент назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

Владимир Зеленский не подтвердил, что Киев пытался атаковать Москву или лично президента РФ. По его словам, вооруженная борьба происходит только на украинской территории.

Впоследствии главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте в связи с этим происшествием.

Следственный комитет РФ завел дело о теракте из-за попытки нанести удар по Кремлю