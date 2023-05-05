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17:33

Политика

Зеленский готовил план побега из Украины перед атакой дронов на Кремль – СМИ

Фото: 123RF/wladyslawmus

Президент Украины Владимир Зеленский заранее намеревался покинуть страну перед атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кремль. Такое мнение высказал журналист Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

"По удобному стечению обстоятельств в это время Зеленский находился в Финляндии с государственным визитом", – заявил он.

Брайен считает, что президент Украины покинул страну с целью запастись путями обхода на случай провальной атаки, несмотря на то, что отрицал причастность страны к произошедшему и аргументировал, что вооруженная борьба происходит только на территории государства.

Журналист также сообщил, что Зеленский вернется в Киев позже запланированной даты. По его словам, это связано со страхом украинского лидера.

В ночь на 3 мая Кремль пытались атаковать при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом украинской стороны и покушением на Владимира Путина.

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