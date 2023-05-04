Песков не стал комментировать заявление Вашингтона о непричастности США к атаке на Кремль

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать заявление Белого дома о непричастности США к атаке на Кремль.

"Интерфакс" спросил представителя Кремля, будет ли он отдельно давать комментарий по данному заявлению Вашингтона.

"Нет. Мы сказали именно то, что хотели", – ответил Песков.

В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американская сторона не имеет отношения к данному инциденту и не обладает информацией о том, кто мог организовать нападение.

В свою очередь, Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона опровергнуть свою причастность к атаке беспилотников на Кремль смехотворны. Он добавил, что решения о совершении подобных нападений и прочих акций сначала принимают в США, а Украина выступает их исполнителем.



Меры безопасности в Кремле будут усилены после инцидента с беспилотником – Песков