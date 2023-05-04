Атака БПЛА на Кремль приведет к эскалации конфликта, этого и хотят США – Медведев

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал призыв главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля к России не использовать атаку на Кремль для эскалации конфликта на Украине.

Медведев подчеркнул, что атака беспилотников приведет к эскалации конфликта, и именно этого, по его мнению, хотят США и ЕС.

"Именно к эскалации конфликта этот теракт, осуществленный киевскими властями под руководством США и с одобрения властей ЕС, и приведет. Этого и хочет Вашингтон и многие недоумки в Брюсселе", – написал он в Twitter.

В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Путина. По его словам, вооруженная борьба происходит только на украинской территории.

Позднее главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте в связи с попыткой атаковать Кремль.



Следственный комитет РФ завел дело о теракте из-за попытки нанести удар по Кремлю