Песков сообщил о повреждении двух медных листов на куполе дворца после атаки на Кремль

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Два медных листа на куполе над Екатерининским залом Сенатского дворца были опалены в результате попытки киевского режима атаковать Кремль с помощью беспилотников, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я знаю от наших хозяйственных служб, что там опалено буквально два медных листа, которые покрывают купол", – сообщил он.

Другие повреждения не были обнаружены, добавил Песков.

В свою очередь, пресс-секретарь управления делами президента России Елена Крылова уточнила, что повреждения устранят до 5 мая.

"Два медных листа будут заменены до завтрашнего дня", – передает РИА Новости ее слова.

В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Путина. По его словам, вооруженная борьба происходит только на украинской территории.

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о террористическом акте в связи с попыткой атаковать Кремль.



В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина