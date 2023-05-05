Лавров заявил, что Россия ответит конкретными действиями на попытку атаковать Кремль

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РФ будет отвечать конкретными действиями на попытку киевского режима атаковать Кремль с помощью беспилотников, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает RT.

Журналисты спросили у дипломата, подходит ли термин casus belli, который означает формальный повод для объявления войны, в данной ситуации.

"Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет. А будем отвечать конкретными действиями", – подчеркнул он.

Очевидно, что попытка украинцев атаковать Кремль является явным враждебным актом, отметил Лавров. Он уверен, что Запад знал о террористических планах Киева.

Министр обратил отдельное внимание на комментарий по данному инциденту госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена. Ранее американский политик отметил, что Вашингтон не будет указывать Украине, какими методами она может защищать свой суверенитет. По мнению Лаврова, "этим все сказано".

В ночь на 3 мая Украина попыталась атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом и покушением на Владимира Путина.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что американская сторона не имеет отношения к данному инциденту и не обладает информацией о том, кто мог организовать нападение.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что попытки Киева и Вашингтона опровергнуть свою причастность к атаке беспилотников на Кремль смехотворны. Он добавил, что решения о совершении подобных нападений и прочих акций сначала принимают в США, а Украина выступает их исполнителем.



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