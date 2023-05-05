Президент Кубы осудил попытку атаки БПЛА на Кремль

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Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил атаку украинских беспилотников на Кремль. Об этом он написал в Twitter.

"Выражаю наше неприятие атаки на Кремль с использованием беспилотников", – заявил он.

Диас-Канель сообщил, что Куба подтверждает свою позицию и осуждает любые акты, методы и практики терроризма во всех формах и проявлениях.

Ранее с осуждением атаки на Кремль выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

До этого посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что администрации США не хватило сил и достоинства осудить данный террористический акт. По его словам, заявления официальных представителей Вашингтона об инциденте с беспилотниками поражают цинизмом и абсурдом.

Атака на Кремль беспилотниками была совершена ночью 3 мая. Российские военные вывели из строя два БПЛА, в результате атаки обошлось без пострадавших и материального ущерба.

В Кремле данную атаку расценили как покушение на Путина.



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