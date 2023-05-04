РФ ответит на украинскую атаку на Кремль, когда посчитает необходимым – посол в США

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Россия даст ответ на террористическую атаку Украины беспилотниками на Кремль, когда сочтет это необходимым. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Как бы американцы отнеслись к тому, если бы некий дрон ударил по Белому дому, Капитолию или Пентагону? Ответ для любого политика, да и обывателя, очевиден: наказание будет жестким и неминуемым. Россия ответит на дерзкий и самонадеянный террористический выпад. Ответит тогда, когда посчитает это необходимым", – приводятся его слова в телеграм-канале посольства РФ в США.

Антонов также отметил, что администрации США не хватило сил и достоинства осудить данный террористический акт. По его словам, заявления официальных представителей Вашингтона поражают цинизмом и абсурдом.

Он сообщил, что в Вашингтоне выгораживают киевских преступников, а слова высокопоставленных чиновников о том, что Киев может сам выбирать, как защищать себя, являются поощрением режима Зеленского на атаки по России.

По мнению Антонова, слова бюрократов США о том, что они сдерживают украинские власти от ударов по РФ, являются лживым фарсом.

3 мая киевский режим попытался нанести удар по Кремлю при помощи беспилотных летательных аппаратов. Два беспилотника были выведены из строя. В ходе атаки никто не пострадал.

В Кремле случившееся назвали спланированной террористической акцией и покушением на российского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не пытался атаковать Москву или лично Владимира Путина. По его словам, вооруженная борьба происходит только на украинской территории.



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