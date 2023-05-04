Президент Венесуэлы в разговоре с Путиным осудил атаку украинских БПЛА по Кремлю

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в разговоре с Владимиром Путиным осудил атаку украинских беспилотников по Кремлю. Об этом сообщается на официальном портале Кремля.

"Николас Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России", – отметили в сообщении.

Также во время телефонного разговора президенты обсудили вопросы по дальнейшему развитию стратегического взаимоотношения государств. Кроме того, Мадуро и Путин поговорили насчет реализации общих проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Главы стран договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе венесуэльской стороны.

В ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. Российские военные вывели из строя два БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет.

В Кремле расценили атаку как покушение на Владимира Путина накануне Дня Победы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не пострадал и продолжает работать в обычном режиме.



Песков заявил о проведении расследования после атаки беспилотника на Кремль