РФ готова любыми средствами не позволить посягать на руководство страны – Рябков

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Россия готова использовать все средства, чтобы никому не было дозволено совершать посягательства на безопасность страны и ее руководства. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

"Мы в буквальном смысле готовы использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства для того, чтобы посягательств на безопасность страны, на безопасность президента, политического руководства не было дозволено осуществлять никому", – заявил он.

Рябков также отметил, что Вашингтон уже давно является прямой стороной конфликта на Украине и ставит своей целью уничтожение суверенной России. По его словам, отношения России и США приблизились к грани открытого вооруженного конфликта. Он также назвал необъяснимым то, с какой злостью США действуют в отношении России.

Замглавы МИД РФ, однако, подчеркнул, что Россия работает над недопущением конфликта. По словам Рябкова, контакты Москвы и Вашингтона проводятся по мере необходимости, в том числе и на высоком уровне. Он отметил, что в США убеждают самих себя и подопечных в Европе в том, что любые сигналы из Москвы являются элементами "дезинформационной кампании". По его мнению, люди, повторяющие подобные утверждения, оказались в плену собственной пропаганды.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что атака БПЛА на Кремль приведет к эскалации конфликта на Украине. По его словам, именно этого на самом деле, хотят США и Евросоюз.

В ночь на 3 мая Украина пыталась нанести удар по Кремлю. Российские военные вывели из строя два БПЛА. Пострадавших и материального ущерба нет.

Песков заявил о проведении расследования после атаки беспилотника на Кремль