Дипломат Гаврилов заявил, что РФ уже готовит ответные меры на атаку БПЛА на Кремль

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Ответ России на атаку украинских беспилотников на Кремль последует и уже готовится. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".

"Ответ будет, я уверен. Руководство страны как раз думает над этим ответом", – сообщил он.

Гаврилов также согласился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который заявлял, что ответ на террористический акт должен быть продуманный и проверенный. По словам Гаврилова, ответ должен быть таким, чтобы и у Киева, и у его кураторов, не возникало больше желания повторять такие действия.

Кроме того, он заявил, что призывы к "использованию всего, что только можно" не обоснованы. Гаврилов напомнил, что для использования ядерного оружия есть военная доктрина и пустые призывы к применению ядерного оружия преждевременны и неуместны.

По мнению Гаврилова, ответ должен быть соразмерным, "но так, чтобы все это прочувствовали".

В ночь на 3 мая украинские силы совершили попытку атаковать Кремль с помощью беспилотников. Оба БПЛА были сбиты военными, при этом никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом со стороны Украины и покушением на президента России Владимира Путина.

Украинский лидер Владимир Зеленский отрицает причастность Киева к атаке. По словам президента, ВСУ сражаются только на своей территории.



В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина