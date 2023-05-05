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20:12

Город

Купол сенатского дворца Кремля восстановили после атаки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Кремле завершились работы по восстановлению купола сенатского дворца после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Управления делами президента России Елена Крылова.

"Два медных листа заменены, работы завершены", – передает РИА Новости ее слова.

В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины совершили попытку атаковать Кремль с помощью беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом украинской стороны и покушением на Владимира Путина.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не пытались атаковывать Кремль и лично Владимира Путина. Лидер Украины подчеркнул, что ВСУ сражаются только на своей территории.

В Кремле назвали атаку украинского беспилотника попыткой покушения на Путина

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