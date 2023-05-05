Немецкий военный рассказал о страхе Зеленского после атаки на Кремль

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После попытки нанести удар по Кремлю глава Украины Владимир Зеленский опасается потерять доверие стран Запада. Об этом заявил экс-полковник Германии Ральф Тиле.

"Зеленский боится утратить солидарность своих союзников, если выяснится, что за всем этим стоят украинцы", – передает N-TV слова военного.

Тиле считает, что Соединенные Штаты обеспокоены действиями военных киевского режима из-за того, что они далеко зашли.

Экс-полковник назвал атаку по Кремлю "уколом иголкой". Он заявил, что украинские бойцы еще не достаточно вооружены и боеспособны. При чем Вооруженные силы Украины сами обостряют ситуацию конфликта.

В ночь на 3 мая ВСУ пытались атаковать Кремль при помощи беспилотных летательных аппаратов. Оба БПЛА были сбиты военными, никто не пострадал. В Кремле случившееся назвали спланированным терактом украинской стороны и покушением на Владимира Путина.

В свою очередь, Зеленский заявил, что ВСУ не пытались атаковывать Кремль и лично Владимира Путина. Лидер Украины подчеркнул, что ВСУ сражаются только на своей территории.



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