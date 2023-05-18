В ГД предложили создать рабочую группу по регулированию использования дронов

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Думским депутатам и кабмину следует создать рабочую группу, в рамках которой участники будут в оперативном порядке разрабатывать инициативы по регулированию использования беспилотников. С подобным предложением выступил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В ходе заседания по законопроекту о праве силовиков пресекать движение наземных и водных дронов парламентарий заявил, что сейчас в РФ нет какой-либо внятной государственной политики по регулированию сферы беспилотного транспорта.

"Не решены вопросы беспилотников в других сферах, а что касается систем их подавления или их противодействия, там царит полный хаос. Необходимо в этой сфере навести порядок", – цитирует Хинштейна ТАСС.

18 мая стало известно, Госдума одобрила в первом чтении инициативу, которая позволит силовым структурам предотвращать движение воздушных, наземных и водных дронов. Авторами этого проекта стали Хинштейн, а также глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев и другие парламентарии фракции "Единая Россия".

Ситуацию в сфере БПЛА прокомментировал и член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин, который подчеркнул, что в государстве следует ужесточить законодательство в области контроля за ввозом, продажей и использованием беспилотников без регистрации.