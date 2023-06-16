Столичные власти будут развивать отрасль беспилотников с МАИ, "Газпром нефтью" и ГТЛК

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Власти Москвы будут развивать отрасль беспилотных авиационных систем вместе с АО "Государственная транспортная лизинговая компания", Московским авиационным институтом (МАИ) и ПАО "Газпром нефть".

По информации издания, Сергей Собянин подписал соответствующие документы с ректором МАИ Михаилом Погосяном, председателем правления, генеральным директором "Газпром нефти" Александром Дюковым, генеральным директором "Государственной транспортной лизинговой компании" Евгением Дитрихом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Соглашение подразумевает совместную организацию и проведение летных испытаний на базе парка "Руднево", где создается Федеральный центр беспилотных авиационных систем с зоной свободных полетов, и на базе региональных аэродромов, передает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что на базе центра объединятся ведущие отечественные разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. Резиденты будут разрабатывать и создавать новые модели беспилотных летательных аппаратов различного назначения, улучшать авионику и внедрять технологи искусственного интеллекта.

Ранее Собянин подписал меморандум о сотрудничестве в области подготовки инженерно-технических кадров для промышленных компаний Москвы с четырьмя столичными университетами. Участники планируют вместе развивать городской проект "Московская техническая школа" (МТШ), который стартовал еще в 2021 году.

Также мэр отметил, что за 10 лет показатель инвестиций в основной капитал Москвы увеличился в пять раз. В этой связи Собянин поблагодарил деловое сообщество за такую высокую оценку.

Собянин допустил, что маршрут будущего МЦД-5 утвердят осенью 2023 года