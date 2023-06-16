Собянин и ректоры вузов столицы договорились вместе готовить кадры для промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин и четыре столичных университета подписали меморандум о сотрудничестве в области подготовки инженерно-технических кадров для промышленных компаний Москвы.

Так, мэр заключил договор с исполняющим обязанности ректора МГТУ имени Баумана Михаилом Гординым, ректором НИТУ МИСиС Алевтиной Черниковой, ректором НИЯУ МИФИ Владимиром Шевченко, а также ректором МГТУ "Станкин" Владимиром Серебренным.

Церемония прошла на стенде столицы на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Участники планируют вместе развивать городской проект "Московская техническая школа" (МТШ), который стартовал еще в 2021 году.

Согласно меморандуму, на базе университетов и научных организаций появится сеть центров технологических и производственных компетенций (ЦТПК). Она будет оснащена современной инженерной инфраструктурой для опережающей подготовки и переподготовки кадров.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ рассказал, что с 2018 по 2022 год инвестиции столичной промышленности в собственное развитие выросли в 1,7 раза. По его словам, в прошлом году вложения оценивались в 396,5 миллиарда рублей.

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