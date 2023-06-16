Собянин: инвестиции в основной капитал Москвы с 2011 года увеличились в 5 раз

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За 10 лет показатель инвестиций в основной капитал Москвы увеличился в пять раз, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Сегодня на ПМЭФ объявили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, который составляют на основе отзывов предпринимателей. В лидерах Москва, Республика Татарстан, Московская, Нижегородская и Тюменская области. Регионом № 1 по привлекательности инвестклимата стала Москва", – поделился градоначальник.

В этой связи Собянин поблагодарил деловое сообщество за такую высокую оценку. Российская столица, продолжил мэр, будет продолжать создавать комфортные условия для инвесторов.

По словам градоначальника, за 10 лет столичные власти прошли огромный путь. Так, объем инвестиций в Москве в 2022 году вплотную подошел к 6 триллионам рублей. Мэр отметил, что такой результат составляет 21% всех инвестиций в РФ.

На данном этапе предпринимательство в Москве может рассчитывать на льготы на налоги, имущество и прибыль. Бизнес получает субсидии, льготное кредитование, землю в аренду без проведения торгов и так далее. Собянин подчеркнул, что в 2022-м столичные власти утвердили 80 мер финансовой и нефинансовой поддержки представителей бизнеса.

Именно такие решения делают ведение предпринимательства в Москве привлекательным, считает мэр. В столице деятельность осуществляют свыше 3,5 тысячи промпредприятий. Каждый год на территории города открывается 40–50 крупных и средних производств.

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на полях ПМЭФ заявил, что в период с 2018 по 2022 год инвестиции промышленности города в собственное развитие увеличились в 1,7 раза. По итогам прошлого года вложения составили 396,5 миллиарда рублей.

Собянин рассказал об инвестициях в промышленность, технологии связи и науку Москвы