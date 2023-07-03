Белоусов поручил регионам разработать программы развития беспилотных авиасистем

Фото: 123RF/porpeller

Вице-премьер России Андрей Белоусов поручил регионам страны разработать программы развития беспилотных авиационных систем. Об этом сообщает RT.

"Субъектам до 1 октября необходимо разработать региональные программы развития беспилотных авиасистем и предоставить в Минтранс и Росавиацию информацию о планировании маршрутной сети и наличии земельных участков для необходимой инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Ранее правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в стране на срок до 2030 года. Документом устанавливается, что в течение 6,5 года отрасль создания и использования гражданских БПЛА должна стать экономически самостоятельной.

По прогнозам кабмина, к 2035 году объем рынка беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) может составить более одного миллиона. Систему сертификации средств планируют разработать к 2030 году.



Собянин: производимые в "Рудневе" беспилотные системы будут востребованы в ряде отраслей