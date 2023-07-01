Министр промышленности РФ и мэр Москвы посетили индустриальный парк "Руднево"

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Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели производственные площадки предприятий индустриального парка "Руднево", а также строящиеся корпуса ведущих предприятий. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В ходе осмотра "Руднево" Собянин рассказал о развитии особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".



По словам мэра Москва, в индустриальном парке возвели 18 производственных корпусов общей площадью порядка 120 тысяч квадратных метров. Также обустроили опытное производство и конструкторское бюро.

При возведении применялись отечественные строительные материалы, а также самые современные строительные технологии, уменьшившие сроки возведения на 35–50%, а стоимость работ – на 10–15%, добавил Собянин.

Мэр рассказал, что в "Руднево" планируется разместить предприятия по авиастроению, радиоэлектронике и легкой промышленности. В будущем планируется разместить промышленные предприятия в сфере современных материалов и нанотехнологий, медицинских и биофармацевтических технологий.

Градоначальник подчеркнул, что индустриальный парк "Руднево" включен в федеральный реестр Минпромторга Российской Федерации.

"Денис Мантуров и Сергей Собянин осмотрели строящийся на территории "Руднево" комплекс АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей". "Алмаз – Антей" является одной из крупнейших компаний российского оборонно-промышленного комплекса и включает в себя более 60 предприятий, конструкторских бюро и НИИ", – уточняется на сайте правительства.

Кроме того, Мантуров и Собянин осмотрели строящийся комплекс ПАО "Корпорация "Иркут", входящий в ПАО "ОАК" госкорпорации "Ростех". Эта производство будет изготавливать компоненты для крыла самолета МС-21.

Министр и мэр также посетили научно-производственную площадку "Стрела", предприятия "Аэромакс" и "Гаскар Групп".

Ранее сообщалось, что резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" начал производство аппаратов ультразвуковой диагностики последнего поколения.

В реализацию проекта инвестировали 70 миллионов рублей. Универсальное оборудование может применяться для высокоточной диагностики в акушерстве, кардиологии, онкологии, травматологии, педиатрии и других сферах.

Собянин рассказал о работе особой экономической зоны "Технополис Москва"