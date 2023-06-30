Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" начал производить аппараты УЗИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" начал производство аппаратов ультразвуковой диагностики последнего поколения, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Производят их на площадке Печатники. Общая площадь объекта превышает 600 квадратных метров. Здесь создали около 40 рабочих мест.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, после выхода на проектную мощность компания сможет выпускать до двух тысяч сканеров в год, закрывая основные потребности российского рынка в этой технике.

В реализацию проекта инвестировали 70 миллионов рублей. Универсальное оборудование может применяться для высокоточной диагностики в акушерстве, кардиологии, онкологии, травматологии, педиатрии и других сферах.

Все модели оснащены российским программным обеспечением. На территории ОЭЗ резидент планирует выпускать линейку из пяти моделей сканеров, включая портативный аппарат УЗИ для исследований в операционных, отделениях реанимации и интенсивной терапии, в машинах скорой помощи, мобильных госпиталях, сельских амбулаториях и в труднодоступных районах.

По итогам первого квартала 2023 года НПО занимает 36,6% российского рынка ультразвуковых сканеров. Ожидается, что после запуска производства в ОЭЗ объем поставок отечественных аппаратов в лечебные учреждения вырастет.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Р-Фарм" намерена локализовать производство лекарственных препаратов по 10 международным непатентованным наименованиям на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" на площадках в Печатниках и Алабушеве.

Компания собирается производить онкогематологические и онкологические препараты, лекарства для лечения сахарного диабета и другие. Москва планирует закупить у "Р-Фарм" 150 миллионов штук таблеток и капсул на сумму почти 4,8 миллиарда рублей в течение 5 лет.



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