Производство лекарств по двум офсетным контрактам локализуют в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Группа компаний "Р-Фарм" локализует производство лекарственных препаратов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" на площадках в Печатниках и Алабушеве. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В 2023 году правительство Москвы подписало с компанией два офсетных контракта на поставку лекарственных препаратов. В течение всего срока их действия город закупит у предприятия продукцию почти на 6 миллиардов рублей. Производство наладят на двух площадках ОЭЗ "Технополис "Москва", где в совокупности будут выпускаться лекарства по 14 международным непатентованным наименованиям", – заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Согласно одному из проектов, компания локализует производство лекарств по 10 международным непатентованным наименованиям. К ним относятся онкогематологические и онкологические препараты, лекарства для лечения сахарного диабета и другие. Для реализации проекта привлекли инвестиции размером не менее трех миллиардов рублей.

Москва планирует закупить у "Р-Фарм" 150 миллионов штук таблеток и капсул на сумму почти 4,8 миллиарда рублей в течение 5 лет.

В рамках второго контракта компания будет выпускать иммунодепрессанты и противоопухолевые препараты по четырем международным непатентованным наименованиям. Затраты на реализацию достигнут 800 миллионов рублей. Город, в свою очередь, закупит 357 тысяч единиц продукции на сумму более миллиарда рублей.

Как отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, первые поставки препаратов в столичные медицинские учреждения по обоим контрактам начнутся в 2025–2026 годах.

Ранее стало известно, что производитель ветпрепаратов "Ветбиохим" из ОЭЗ "Технополис "Москва" вышел на турецкий рынок. Компания получила сертификат GMP, который позволяет поставлять свою фармпродукцию не только на турецкий, но и на международный рынок.

В министерстве сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики отметили "современное высокотехнологичное оборудование предприятия ОЭЗ", а также квалификацию сотрудников и соответствие производства международным стандартам качества.

Новости часа: в "Технополисе "Москва" откроют еще 20 новых предприятий к концу 2023 года