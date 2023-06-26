Собянин: 14 компаний в сфере ИТ и медицины получили гранты на импортозамещение

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин сообщил, что Москва одобрила гранты 14 импортозамещающим компаниям на общую сумму более 800 миллионов рублей. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что город при помощи грантов помогает развивать российские технологии в сфере ИТ, медицины, телекоммуникаций. За счет подобной помощи в столице уже создано более 5,5 тысячи квадратных метров новых лабораторий и производственных помещений. Получатели грантов расширяют работающие производства и запускают новые, заявил мэр.

Среди получивших грант компаний градоначальник упомянул "ТЗМОИ", производящую медицинскую технику: дезинфекционно-моечное оборудование, паровые и плазменные стерилизаторы. На полученные денежные средства предприятие начало расширять производственные площади, перешло к серийному выпуску ряда новых моделей оборудования и увеличило число рабочих мест.

"Электрофф-Инжиниринг", по информации Собянина, делает LAN-кабели для цифровых систем передачи данных. При помощи поддержки Москвы фирма закончила монтаж и наладку производственной линии, ввела ее в эксплуатацию. В настоящее время продукция проходит сертификацию.

Мэр также рассказал о компании "ВЕКАС", которая создает программное обеспечение для автоматизации процессов производства на промышленных предприятиях. Часть полученных денег она потратила на формирование команды и завершение этапа создания альфа-версии продукции.

По словам Собянина, грант получил разработчик и производитель медицинских изделий "Медтехнопроект". Благодаря ему он расширит производство синтетических имплантатов аорты и артерий. Мэр подчеркнул, что продукция не уступает по качеству мировым лидерам, а цены на протезы у нее ниже, чем у иностранных конкурентов.

"Заявки принимали на цифровой платформе Московского инновационного кластера – i.moscow", – подвел итог градоначальник.

Ранее Собянин объявил, что Москва выделит Российскому научному фонду грант. Он пойдет на финансирование исследований столичных ученых.

Принять участие в конкурсе могут коллективы из не более чем четырех человек, минимум половина которых младше 39 лет. Их работы должны касаться приоритетных направлений развития Москвы, например, передовых производственных технологий, экологически чистой энергетики, высокотехнологичного здравоохранения.

До этого в столице стартовал прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Его победители смогут получить финансирование на сумму до 5 миллионов рублей. Всего в рамках конкурса предусмотрено 12 номинаций.

Собянин: Москва выделит грант на проекты научных исследований для потребностей мегаполиса