Собянин: социально ориентированные НКО могут получить грант до 5 млн руб

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Во вторник, 13 июня, в Москве стартовал прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Об этом сообщил Сергей Собянин.

"Конкурс полностью перешел в электронный формат. Мы внедрили цифровую подпись, благодаря которой все этапы – от подачи заявки до предоставления отчетности – можно пройти онлайн", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Объем финансирования конкурса составляет 600 миллионов рублей. НКО, зарегистрированные больше шести месяцев назад без реализованных проектов, могут получить гранты до 500 тысяч рублей. Организации с опытом более года могут претендовать на грант до 5 миллионов рублей.

Конкурс пройдет в 12 номинациях, в том числе по темам благотворительности и наследия. На каждом этапе конкурса участников будут сопровождать индивидуальные кураторы. Также им предоставят возможность получить консультации и обратную связь.

Подать заявку на участие можно до 13 июля. Подробная информация о проекте доступна на сайте.

Ранее в Москве объявили победителей конкурса грантов для НКО за помощь участникам СВО. Общая сумма выделенных грантов составила 90 миллионов рублей. Победители реализуют на выделенные средства проекты, касающиеся психологической помощи участникам спецоперации.



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