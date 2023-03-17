Собянин: город сотрудничает с 250 социально ориентированными НКО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москва сотрудничает с 250 социально ориентированными некоммерческими организациями, работающими с детьми-сиротами, людьми с инвалидностью и многодетными семьями. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Эти организации помогают в том числе тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

"В рамках программы "Социальная поддержка жителей Москвы" проводим для НКО конкурс грантов "Москва – добрый город". Только в 2022-м их получили 90 организаций, которые адресно помогают больше чем 30 тысячам москвичей", – написал Собянин.

По словам градоначальника, Москва за четыре года предоставила гранты на 1,6 миллиардов рублей. Средства получили 460 социальных проектов некоммерческих организаций.

Ранее Собянин рассказал, как Москва развивает программы поддержки людей с особенностями здоровья. Так, в городе проживают около 1 миллиона человек с инвалидностью, в связи с чем столичные власти уделяют им особое внимание, стараясь создать условия для комфортной жизни. Мэр сообщил, что в 86% социально значимых объектов создана безбарьерная среда.

Собянин подвел итоги года работы штабов сбора гуманитарной помощи "Москва помогает"

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