Жилая застройка с деловым центром появится в Обручевском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столичном районе Обручевский на Старокалужском шоссе появится жилая застройка с деловым центром. Об этом сообщила руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Город одобрил размещение комплексной жилой застройки с деловым центром в Обручевском районе, по адресу Старокалужское шоссе, владение 64 (ЮЗАО)", – цитирует Пятову пресс-служба ведомства.

Сейчас на территории площадью 3,4 гектара располагаются нежилые объекты. Их площадь составляет порядка четырех тысяч квадратных метров. Решение о внесении изменений в правила землепользования и застройки Москвы было принято на заседании градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) столицы под руководством Сергея Собянина.

В рамках реализации проекта 100 тысяч "квадратов" отведут под деловую застройку, еще 50 тысяч – под возведение жилого пространства. Девелопером проекта выступит Stone Hedge.

Stone Hedge также построит жилой комплекс с офисным центром в Лефортове. Общая площадь новой постройки может составить 137 тысяч квадратных метров. Около 37 тысяч "квадратов" отведут под жилые территории, еще 100 тысяч "квадратов" станут нежилыми.



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