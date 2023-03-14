Участок в Зеленограде выставят на торги для строительства многофункционального центра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москомстройинвесте сообщили, что в Зеленограде пройдет аукцион за право построить новый многофункциональный центр.

"Город выставит на торги земельный участок площадью 0,62 га по адресу Зеленоград, улица Новокрюковская, земельный участок 2/5 (ЗелАО)", – уточнили в комитете.

Глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что максимальная площадь будущего объекта составит 5,6 тысячи квадратных метров. При этом есть ограничение по высоте – не выше 15 метров.

Выводимый на торги участок сейчас свободен. В будущем многофункциональном комплексе можно будет разместить офисы и магазины, а также пространства для культурно-досуговых мероприятий. Для удобства жителей предусмотрена парковка.

Ранее глава департамента городского имущества Максим Гаман объявил, что в Зеленограде планируют построить новый спортивный комплекс для водных видов спорта. Для объекта выбран участок на Середниковской улице.

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