Культурно-досуговый центр "Арктика" отремонтируют в Бабушкинском районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о согласовании проекта капитального ремонта культурно-досугового центра "Арктика" в Бабушкинском районе столицы. Об этом рассказала пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По его словам, в здании будут присутствовать досуговые и клубные организации, а также кружки.

"В числе ремонтируемых помещений на первом этаже – репетиционные, гримерные, киноконцертный и конференц-залы и прочие помещения. На втором этаже, в свою очередь, будут отремонтированы административные кабинеты, помещения с видео и звуковым оборудованием, переговорные и кафе", – сообщил заммэра Москвы.

Бочкарев подчеркнул, что планируется провести внутренние и наружные ремонтные работы. В здании сделают отделку потолка, стен и пола.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что снаружи центр облицуют металлокассетами в составе сертифицированной навесной фасадной системы и гранитными плитами. Она уточнила, что планируется обновить окна, витражи, входные группы и двери.

"Отдельный комплекс работ будет направлен на модернизацию инженерных коммуникаций. Так, полностью заменят силовое электрооборудование и внутреннее электроосвещение, обновят системы водоснабжения, отопления и вентиляции", – объяснила Яковлева.

Также специалисты восстановят тротуар и заменят бортовой камень, сделают малые архитектурные формы и озеленят территорию.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству Цветного бульвара пройдут рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро. По его словам, общественные туалеты, которые располагаются напротив выхода из метро, перенесут в более удобное место. Также планируется обновить покрытие пешеходной зоны и установить современные лавочки.

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