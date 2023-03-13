Собянин рассказал о планах благоустройства Цветного бульвара

Фото: телеграм-канал "Город Москва"

Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству Цветного бульвара пройдут рядом с Цирком Никулина и на площади перед выходом со станции метро. Об этом он написал на своем сайте.

"Центральная прогулочная часть Цветного бульвара является объектом культурного наследия и находится в хорошем состоянии. Но пешеходным тротуарам вдоль домов во многих местах явно не хватает уюта. Да и проезжую часть пора привести в порядок", – подчеркнул мэр Москвы.

По его словам, общественные туалеты, которые располагаются напротив выхода из метро, перенесут в более удобное место. Также планируется обновить покрытие пешеходной зоны и установить современные лавочки.

"Особенностью данной местности является близкое расположение грунтовых вод. Поэтому во избежание подтоплений будут проложены дополнительные водосточные сети", – отметил Собянин.

Он добавил, что провода уберут в подземную канализацию, а на улице установят новые зеленые насаждения и энергосберегающие фонари.

До этого мэр сообщил, что жизнь районов Выхино-Жулебино, Капотня, Кузьминки, Рязанского, Люблино и Марьино заметно изменилась благодаря реализации программы "Мой район". Он напомнил, что долгое время местным жителям досаждали неприятные запахи Курьяновских очистных сооружений и нефтеперерабатывающего завода в Капотне. В 2011 году началась модернизация этих объектов.

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