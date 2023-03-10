Собянин рассказал о планах по благоустройству территорий в районе МГТУ имени Баумана

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве студенческого квартала МГТУ имени Баумана в 2023 году.

"Крупнейшим проектом создания качественной городской среды в центре Москвы станет благоустройство 13 улиц и переулков в районе МГТУ имени Баумана", – сообщил мэр Москвы в личном блоге.

По словам мэра Москвы, весной – летом этого года планируется привести в порядок Бауманскую, 2-ю Бауманскую, Малую Почтовую и Ладожскую улицы, а также Бригадирский, Старокирочный, Госпитальный, Денисовский, Малый Гавриков, Спартаковский, Гарднеровский переулки, Проектируемый проезд № 1106 и Хомутовский тупик. Кроме того, продолжается благоустройство улиц Басманного и Красносельского районов, которое началось еще в 2022 году.

Собянин отметил, что благоустройство этих улиц является важнейшей частью проекта развития Бауманского университета.

В период с 2023 по 2024 год на обоих берегах реки Яузы возведут новый кампус МГТУ. Он будет включать в себя современно оформленные здания исследовательских центров, а также научной библиотеки и общежитий площадью около 170 тысяч квадратных метров.

Собянин напомнил, что в декабре 2022 года были открыты два первых корпуса – это Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем и Центр биомедицинских систем и технологий. В данный момент продолжается возведение нескольких корпусов университета.

Облик улиц и переулков на Бауманской сформировался еще несколько десятилетий назад. С тех пор он не претерпел принципиальных изменений. Однако с современной точки зрения здесь существует ряд проблем – это узкие тротуары, недостаточное количество места для отдыха и встреч, зелени и устаревшее уличное освещение.

Градоначальник заявил, что эти проблемы будут решены при помощи благоустройства. Однако радикальных изменений старого облика не будет. Планируется расширить тротуары, высадить зеленые насаждения, организовать места отдыха с лавочками для жителей и гостей столицы. Также будут установлены новые энергосберегающие уличные светильники на улицах и в переулках. Эти опоры используют и для обустройства новой контактной сети трамваев.

По итогам благоустройства пассажиры общественного транспорта смогут пользоваться новыми остановочными павильонами, которые оборудуют зарядными слотами и информационными табло. Для автомобилистов создадут больше удобных парковочных мест, а также установят оборудование для зарядки электромобилей.

Собянин сказал, что в рамках благоустройства планируется заменить ограду сквера и привести в порядок покрытие дорожек, которые располагаются на территории школы имени А. С. Пушкина на Бауманской улице.

"В сквере рядом с ней установлен памятник великому русскому поэту. По одной из версий, когда-то здесь стоял жилой дом, в котором он родился", – сказал мэр.

По словам градоначальника, с помощью благоустройства улицы и переулки старого района столицы приобретут новый шарм.

Ранее сообщалось, что специалисты завершат работы по благоустройству территории возле станции "Зюзино" Большой кольцевой линии метро уже в июне текущего года.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что предыдущие два года на указанной территории шел первый этап благоустройства. Тогда специалисты привели в порядок улицы Матушкина и Херсонскую.

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