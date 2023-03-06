В Москве обновят 11 набережных в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты обновят 11 набережных Москвы в текущем году. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

"Работы пройдут на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Кожевнической, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской, Болотной набережных, на участке Водоотводного канала от Малого Краснохолмского моста до Шлюзового моста", – цитирует его "Интерфакс".

Бирюков добавил, что специалисты организуют расшивку швов гранитной облицовки набережных. В общей сложности работникам предстоит обновить свыше 190 тысяч погонных метров покрытия.

Вице-мэр напомнил, что подобные мероприятия в столице организовывают раз в пять лет. Это нужно для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.

Заммэра рассказал, что материалы швов подвержены разрушению, что может стать причиной смещения гранитных плит и даже их выпадения. По словам Бирюкова, в прошлом году специалисты отремонтировали швы гранитной облицовки на четырех набережных Москвы: Котельнической, Гончарной, Берсеневской и Крымской.

Ранее вице-мэр поделился, что специалисты комплекса городского хозяйства начали чистить от донных отложений реку Нищенку. Он рассказал, что главная цель заключается в восстановлении пропускной способности реки.



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