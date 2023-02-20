Собянин рассказал, как Воробьевская набережная преобразится после благоустройства

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о будущем Воробьевской набережной, которая является одним из самых важных объектов благоустройства 2023 года. Об этом мэр написал на своем личном сайте.

По его словам, с одной стороны, она станет 37-й набережной Москвы-реки, которые привели в порядок за последние годы, создав многокилометровые прогулочные маршруты. С другой стороны, это логичное продолжение возрождения спортивного кластера Воробьевых гор, которое постепенно выходит на финишную прямую.



Собянин отметил, что проект благоустройства состоит из двух самостоятельных частей – набережной и Аллеи Славы вдоль улицы Косыгина.

"Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи Спортивной Славы станут прекрасным завершением возрождения уникального природного и спортивного кластера "Воробьевы горы", – подчеркнул он.

Мэр напомнил, что уже больше 100 лет москвичи приезжают на Воробьевскую набережную, чтобы подышать свежим воздухом и отдохнуть от городской суеты. Для любителей бега там сделают специальную дорожку с комфортным покрытием – пружинящим и травмобезопасным.

Для тех, кто предпочитает кататься, создадут двухстороннюю велороллерную трассу. Кроме того, удобнее и разнообразнее станут пешие прогулки. Длина пеших маршрутов на склонах Воробьевых гор вырастет почти на три километра.

Хештег "Счастье в парке", который украшает склон недалеко от причала № 3, подсветят. За счет этого он будет красиво смотреться вечером и ночью. На крыше одного из причальных сооружений откроют небольшую смотровую площадку с видом на воду и "Лужники".

Также в ходе благоустройства отремонтируют существующие лестничные спуски к воде, установят новые указатели, светильники и архитектурно-художественную подсветку. Гранит причалов очистят от многолетних наслоений с помощью пескоструйных аппаратов, а воздушные провода уберут под землю.



Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр станет новым парадным входом на Воробьевы горы. Пеший маршрут вдоль улицы Косыгина длиной 480 метров приведет гостей от эскалаторной галереи прямо к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку.



На площади у выхода из эскалаторной галереи разместится информационный стенд с трехмерной картой территории, который поможет сориентироваться во время прогулки. Саму аллею украсят стенды и художественные композиции, посвященные зимним видам спорта и легендам зимних Олимпиад.

В средней части аллеи установят небольшую экоплощадку на сваях с покрытием из террасной доски. На ней разместятся стенды, посвященные природному и растительному миру заказника "Воробьевы горы".

Для молодежи появится специальная площадка для паркура. Взрослые смогут поиграть в петанк, керлинг. На аллее организуют уютные зеленые зоны отдыха с лавочками и качелями. Также появится новая смотровая зона в виде амфитеатра с деревянными сиденьями. "Зеленую трибуну" установят рядом с входом на новый аттракцион Zipline.

Ранее Собянин сообщил, что в этом году планируется благоустроить еще 19 общественных пространств в центре и других административных округах. В ЦАО приведут в порядок 14 улиц, в том числе расположенные рядом с Московским государственным техническим университетом имени Баумана, Цветной бульвар и Хрустальный переулок.

Кроме того, запланировано благоустройство Аллеи Славы на Воробьевых горах, Воробьевской набережной и территории Южного речного вокзала. Также будут продолжены работы по благоустройству Ленинского проспекта.

В сфере благоустройства парков на 2023 год запланировано 74 проекта, в том числе реабилитация и восстановление природной территории вдоль рек Шмелевки и Кузнецовки, поймы реки Жужи, территории рядом с домом 17 по улице Косыгина, территории у прудов-регуляторов в Марьине, территории вдоль улиц Тарусской и Ясногорской, парка имени 40-летия ВЛКСМ и трех участков поймы реки Яузы.

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