Собянин рассказал о планах благоустройства Москвы в текущем году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин ознакомился с отчетом комплекса городского хозяйства по благоустройству Москвы за 2022 год, а также озвучил задачи в данной сфере на 2023 год. Обсуждение состоялось в рамках заседания президиума столичного кабмина, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в прошлом году столичные власти продолжили работу по созданию комфортной и безопасной городской среды, обеспечению надежной и бесперебойной работы городской инфраструктуры и поддержанию чистоты и порядка в городе. Всего с 2011 года в Москве благоустроили 503 улицы и общественных пространства, в том числе 62 в 2022 году.

"В 2023 году планируется благоустроить еще 19 общественных пространств в центре и других административных округах. В ЦАО приведут в порядок 14 улиц, в том числе улицы, расположенные рядом с Московским государственным техническим университетом имени Баумана, Цветной бульвар и Хрустальный переулок", – говорится в сообщении.

Кроме того, запланировано благоустройство Аллеи Славы на Воробьевых горах, Воробьевской набережной и территории Южного речного вокзала. Также будут продолжены работы по благоустройству Ленинского проспекта.

В сфере благоустройства парков на 2023 год запланировано 74 проекта, в том числе реабилитация и восстановление природной территории вдоль рек Шмелевки и Кузнецовки, поймы реки Жужи, территории рядом с домом 17 по улице Косыгина, территории у прудов-регуляторов в Марьине, территории вдоль улиц Тарусской и Ясногорской, парка имени 40-летия ВЛКСМ и трех участков поймы реки Яузы.

"Работы по благоустройству в рамках программы "Мой район" пройдут на 65 знаковых окружных объектах и парковых территориях общей площадью около 693 гектаров", – говорится в материале.

Также в планах на 2023 год стоит реабилитация 11 прудов и участков четырех рек, среди которых Алтуфьевский пруд, Верхний и Нижний Бехтеревские пруды, пруды Лианозовского и Лефортовского парков, Дорожный пруд в ЮАО, пруды-регуляторы № 3 и 4 реки Битцы, а также русловые участки Раменки, Сетуни, Городни, Нищенки и другие. Продолжится и работа по озеленению улиц и созданию новых особо охраняемых природных территорий.

"В прошлом году работы по благоустройству и текущему ремонту, включая замену асфальта, провели в 2 593 дворах. Отремонтировано 14 359 подъездов. В этом году планируется провести комплексные либо текущие работы более чем в 1,6 тысячи дворах и примерно в 14 тысячах подъездов", – пояснили в мэрии.

Отмечается, что в столичных подъездах намерены установить 168 подъемных платформ для маломобильных граждан, а также заменить 3 223 лифта и провести капитальный ремонт 2 309 домов. Кроме того, планируется установить 31 тысячу опор освещения во дворах, на детских и спортивных площадках, на территориях школ и детских садов.

"В 2022 году работы проводились на территориях, прилегающих к 76 транспортным объектам (всего 558,8 гектара), включая 20 станций Московского метрополитена, восемь станций МЦД, один автобусный маршрут и другие. В планах на этот год – благоустройство территорий возле 63 транспортных объектов (всего 518,3 гектара)", – отмечается в материале.

Также в 2023 году планируется отремонтировать пять центров "Мои документы" и 41 объект различного назначения. В сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры планируется провести реконструкцию 489,9 километра линий электропередачи, 93 километров тепловых, 66,4 километра водопроводных, 46,5 километра водосточных и 28,1 километра газовых сетей, а также 26,4 километра кабельных коллекторов и 23,8 километра канализационных сетей.

Ранее сообщалось, что власти планируют реорганизовать территорию бывшей промзоны Донские улицы. Площадь объекта составляет свыше трех гектаров. Инвестиции в проект превысят 13 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит свыше 140 миллионов рублей.

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