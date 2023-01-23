Москва вошла в топ-5 российских городов для комфортной жизни на пенсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москву включили в топ-5 городов РФ, которые подходят для комфортной жизни на пенсии. Сервисы "Работа.ру" и "СберНПФ" опросили пять тысяч россиян и узнали, как они относятся к переезду после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщается на официальном сайте Сбербанка.

Оказалось, что большинство граждан РФ не поддерживают идею о смене места жительства после выхода на пенсию:

28% опрошенных оказались категорически против этого;

26% пока не рассматривают для себя такой вариант.

Сочи;

Санкт-Петербург;

Анапа;

Москва;

Краснодар.

Однако каждый четвертый участник опроса признавался, что подумывает о переезде. Самыми комфортными для жизни они назвали следующие города:Респонденты отмечали благоприятный климат этих городов, развитую инфраструктуру, качественное благоустройство и подходящий темп жизни.

Москва прилагает все усилия, чтобы обеспечить лучшие условия для комфортного проживания пенсионеров, подчеркнул вице-президент Сбербанка Вячеслав Цыбульников.

Ранее порядка 20% россиян заявили о готовности переехать в Москву и Санкт-Петербург. В 2022 году желающих сделать это было на 5% больше.

Самой первой и главной причиной переезда россияне назвали высокую зарплату, таких респондентов оказалось 55%. Около 19% выбрали отсутствие возможностей для профессионального развития в регионе, а 16% заявили, что переезд поможет карьерному росту.

Однако большинство респондентов отметили, что пока не нашли работу в Москве и Петербурге.



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