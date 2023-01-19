Жители регионов перечислили основные причины переезда в Москву и Петербург

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В текущем году порядка 20% россиян заявили о готовности переехать в Москву и Санкт-Петербург. В 2022 году желающих сделать это было на 5% больше, сообщает RT со ссылкой на исследование платформы "Зарплата.ру".

"Из тех, кто рассматривает переезд в этом году, больше половины отдают предпочтение Санкт-Петербургу (52%), остальные 48% – Москве. В прошлом году Северная столица не смогла обойти по популярности Москву на 10%", – говорится в сообщении.

Самой первой и главной причиной переезда россияне назвали высокую зарплату, таких респондентов оказалось 55%. Около 19% выбрали отсутствие возможностей для профессионального развития в регионе, а 16% заявили, что переезд поможет карьерному росту.

Однако большинство респондентов отметили, что пока не нашли работу в Москве и Петербурге. 48% проходят собеседования удаленно, а 42% начнут поиски, когда переедут. Получили работу лишь 7%.

В общей сложности в опросе поучаствовали 1 810 работающих граждан РФ в возрастной категории 25–55 лет.

Ранее поступила информация о 51% россиян, считающих, что в СССР было больше хорошего. Порядка 5% респондентов заявили об обратном. Около 48% россиян хотели бы вернуть СССР.



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