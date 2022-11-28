16:01Общество
Около 50% россиян не занимаются спортом – опрос
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Около 50% проживающих на территории России не занимаются спортом, следует из данных опроса "Комсомольской правды".
Участие в опросе приняли 11,7 тысячи россиян.
27% респондентов выполняют физические упражнения в домашних условиях, 12% – посещают фитнес-клубы.
Около 4% граждан предпочитают заниматься спортом на свежем воздухе с использованием уличных тренажеров. 3% респондентов посещают занятия в организованных спортивных секциях, 1% – ходят на городские тренировки.
Только 2% опрошенных занимаются физическими нагрузками под руководством тренеров, еще 1% ведут профессиональную спортивную деятельность.
Ранее стало известно, что 35% россиян стали чаще уделять время занятиям спортом, 50% в 2022 году стали употреблять в пищу больше здоровой еды, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Результаты опроса также показали, что 45% респондентов не отказались от употребления алкоголя, 11% – исключили спиртосодержащие напитки. Участие в опросе приняли 1 600 жителей РФ.
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