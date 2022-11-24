Эксперт опровергла миф о чрезмерной любви американцев к фастфуду

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Жители США ведут активный образ жизни и тщательно следят за здоровьем, из чего можно сделать вывод, что чрезмерная увлеченность американцев фастфудом представляет собой миф. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на нутрициолога Екатерину Новикову.

По ее мнению, многие американцы являются завсегдатаями спортивных залов, особенно это касается жителей южных штатов – Калифорнии и Флориды. Там горожане предпочитают активность и бег по утрам.

Нутрициолог утверждает, что на улицах Калифорнии редко можно встретить полного человека. В любой возрастной категории они следят за питанием и занимаются спортом. В этом штате, говорит эксперт, расположено огромное количество спорткомплексов.

Также она заявила, что многие жители США с самого детства формируют грамотный режим питья.

"Это хорошо влияет на пищеварение и выделительные системы организма. Нормализует метаболизм. В США высокий уровень профилактической медицины. Все осведомлены о том, что молочные продукты провоцируют воспаления в организме, все знают о непереносимости глютена, вреде сахара", – заключила Новикова.

Ранее кандидат медицинских наук Александра Суржик заявила, что на данный момент наиболее научно доказанной в отношении положительного влияния на здоровье является средиземноморская диета.

Такой вид питания предусматривает добавление в рацион не менее 5 порций фруктов и овощей в день.



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