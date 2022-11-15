Россиянам рассказали, какая пища повышает чувствительность к боли

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Диета с высоким уровнем жиров может стать причиной возникновения постоянной боли и чрезмерной чувствительности тела к болевым ощущениям. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нейробиологов из Техасского университета.

Ученые организовали ряд экспериментов с двумя группами мышей: одна употребляла стандартную пищу, другая питалась продуктами с высоким содержанием жиров. Исследование продолжалось около восьми недель. Был составлен специальный режим питания, не развивающий ожирения.

Выяснилось, что диета с повышенным содержанием жиров вызывала у мышей чрезмерно высокую чувствительность к болевым стимулам, а также регулярную боль. Помимо прочего, подобный режим питания привел к аллодинии (болевые ощущения из-за раздражителей, которые ранее ее не вызывали).

Ученые отметили, что подобный результат получился из-за пальмитиновой жирной кислоты. Она способна влиять на рецепторы на нервных клетках, провоцируя повреждение нейронов, которые отвечают за реакцию организма на внешние повреждения.

Ранее ученые из американского Университета Бригама Янга выяснили, что более поздний прием пищи увеличивает вероятность повышения чувства голода более чем в два раза. Это происходит из-за снижения гормона лептина, который отвечает за ощущение сытости.

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