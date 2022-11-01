01 ноября, 18:49Общество
Диетолог назвала скрытую пользу бананов
Фото: depositphotos/julioricco
В состав бананов входит аминокислота триптофан, поэтому плод обладает эффектом антидепрессанта, рассказала диетолог Светлана Лисицина.
Эксперт заявила, что подобная аминокислота преобразуется в "гормон счастья" – серотонин, помогающий улучшить настроение и память. Употребление бананов помогает снизить стресс и увеличить устойчивость организма к нервным переутомлениям благодаря магнию, который есть в составе фрукта.
"Банан – это источник витамина С , который помогает работе нашей иммунной системы, помогает усваиваться железу и отвечает за красивую и здоровую кожу. В нем много витамина В6, нужного для нормальной работы нервной системы", – поделилась Лисицина в беседе с "Газетой.ру".
Кроме того, данный фрукт является источником клетчатки, которая помогает наладить работу кишечника. Бананы также способствуют снижению скачков глюкозы в крови, заключила эксперт.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина поделилась, сколько ложек меда можно съедать в сутки без вреда для фигуры. По ее словам, в день можно употреблять максимум две ложки, так как в продукте содержится много сахара и фруктозы.
"Доктор 24": бананы
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