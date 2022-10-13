Диетолог назвала продукты, полезные для нервной системы

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Чаи на травах, цитрусовые, бурый рис, шпинат, бананы, бобовые и творог являются продуктами, полезными для нервной системы, сообщила Ura.ru диетолог сети лабораторий "Лабквест", член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

"Травяные чаи, например ромашка, мята, липа или боярышник, нормализуют уровень кортизола, позволяя нервной системе успокоиться", – указала эксперт.

Также она посоветовала включать в рацион лимоны, апельсины, грейпфруты, так как они уменьшают уровень кортизола в крови. Бурый рис, шпинат и бананы, в свою очередь, содержат магний и обладают эффектом антистресс.

Как объяснила диетолог, высвобождение серотонина идет при активном участии аминокислоты триптофана.

"Регулярное употребление продуктов с высоким ее содержанием помогает нашему мозгу активнее вырабатывать серотонин. Триптофана много в сыре, твороге, бобовых и цельнозерновых продуктах", – заключила Русакова.

Ранее диетолог Иоланта Лангауэр рассказала про продукт-рекордсмен по содержанию витамина C. По словам эксперта, им является шиповник – в нем присутствует 1 111% от суточной дозировки этого элемента

Диетолог отмечала, что благодаря большому содержанию витамина C шиповник способствует укреплению иммунной системы. Кроме того, он также полезен тем, что помогает продлить молодость организма.

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