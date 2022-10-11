Врач назвала причины болей в желудке

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Причинами боли в области желудка могут стать бактериальные инфекции, чрезмерное употребление алкоголя и другие факторы. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог клинико-диагностического центра "Мединцентр" Наталья Слюняева.

По словам эксперта, воспалительные процессы в желудке могут возникнуть не только остро и внезапно. В некоторых случаях заболевания желудка имеют хронический характер и проявляются не сразу, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Чаще всего люди страдают от гастритов, которые включают целый комплекс заболеваний. Их опасность состоит в неявной симптоматике, сообщила врач.

Однако такие симптомы, как боль жгучего характера в верхней части живота, тошнота, рвота и ощущение переполненности, могут сигнализировать о развитии гастрита. Слюняева уточнила, что при появлении признаков необходимо незамедлительно обратиться к специалисту, а не пытаться снять боль медикаментами.

Наиболее частыми причинами развития заболеваний могут стать не только бактериальные инфекции, чрезмерное употребление алкоголя, но и возраст, сильный стресс, тяжелое лечение и развитие в организме других воспалительных процессов, объяснила эксперт.

"Если проблемой не заниматься, игнорировать терапию, болезнь перейдет в запущенную форму, в таком виде воспаление станет причиной язвы желудка и даже кровотечения. В некоторых случаях хронический гастрит может быть причиной развития рака желудка", – сообщила Слюняева.

По ее словам, лечение воспалительных процессов в желудке предусматривает комплексное соблюдение рекомендаций от врача: прием медикаментов и следование специальной диете.

При гастрите пациентам советуют исключить из пищи жирную и острую пищу, продукты с содержанием лактозы и глютена, рассказала врач.

Слюняева отметила, что снизить риски развития различных заболеваний помогут своевременные осмотры у специалистов. Кроме того, регулярная диспансеризация поможет избежать тяжелых последствий заболеваний, при которых зачастую оказывается бессильным медикаментозное лечение.

Ранее эндоскопист Наталья Курганская рассказала, что неприятный запах изо рта может указывать на факт заболевания желудочно-кишечного тракта. Она отметила, что причиной галитоза могут быть и различные стоматологические проблемы.



"Доктор 24": гастрит

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