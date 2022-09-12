Врач рассказала о признаках, говорящих о попадании содержимого желудка в пищевод

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Врач-терапевт Алисия Милинис перечислила некоторые признаки ГЭРБ (Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. – Прим. ред.). Она утверждает, что частая изжога, боль при глотании и сухой кашель указывают на процесс попадания содержимого желудка в пищевод.
ГЭРБ – это хроническое заболевание рецидивирующего характера, рассказала врач. Она считает, что подобный недуг развивается при нарушении функции барьера, разделяющего пищевод и желудок. Как правило, он останавливает процесс обратного попадания. ГЭРБ же эту функцию нарушает, объяснила Милинис. В итоге содержимое желудка попадает в пищевод, раздражая его стенки.
"Факторами риска ГЭРБ традиционно считаются избыточная масса тела и ожирение, заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, курение, беременность и значительные физические нагрузки. Кроме того, прием некоторых групп лекарственных препаратов тоже может внести свой вклад в развитие данного заболевания – прежде всего бета-блокаторов, нитратов, аспирина и седативных средств", – отметила Милинис в беседе с "Лентой.ру".
Она подчеркнула, что недуг проявляется у человека в виде ощущения кома горла, изжоги, частой отрыжки, а также выделения кислого содержимого желудка. Врач порекомендовала не игнорировать сигналы своего организма и сразу же посетить специалиста.
"При отсутствии лечения гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь может привести к появлению язв и эрозий, осложняющихся кровотечениями, а также к перерождению клеток, составляющих ткани пищевода, вплоть до онкологии", – заключила терапевт.
Ранее эндоскопист Наталья Курганская рассказала, что неприятный запах изо рта может указывать на факт заболевания желудочно-кишечного тракта. Она отметила, что причиной галитоза могут быть и различные стоматологические проблемы.
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