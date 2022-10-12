Нутрициолог предупредила о риске обезвоживания осенью и зимой

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Терапевт, нутрициолог и эксперт по здоровью Coral Club Елена Мановска заявила о возрастающем риске обезвоживания осенью и зимой. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам эксперта, в холодное время года люди реже чувствуют жажду. Как следствие, повышается вероятность нарушения питьевого режима. Осенью и зимой это грозит повышенной сухостью слизистых оболочек с учетом включения отопления в домах и офисах.

"На сухие слизистые вирусы садятся гораздо легче – в итоге возрастает риск заболеть. Более того, осенняя хандра – тоже повод выпить чистой воды", – заявила специалист.

Мановска объяснила, что в коже хуже синтезируется гиалуроновая кислота из-за гормона стресса. Чем меньше этого вещества, тем суше становятся человеческие ткани.

Нутрициолог порекомендовала пить ежедневно не менее 1,5–2 литров воды. Личную норму следует рассчитывать из пропорции 30–45 миллилитров на 1 килограмм массы тела. Два стакана воды уместно выпивать сразу после пробуждения, а остальной объем распределять по дню.

Уместно употреблять напиток теплым, в пределах 40 градусов, чтобы избежать легкого спазма мускулатуры пищеварительной системы. Сама по себе теплая вода повышает и температуру человеческого тела, что в свою очередь ускоряет метаболизм и способствует эластичности кожи. Для большей пользы стоит употреблять бутилированную воду в виде минеральной композиции на основе природного коралла.

Врач-кардиолог Ольга Бокерия ранее посоветовала пить по утрам воду с лимоном. По мнению специалиста, такая жидкость может улучшать обмен веществ и активизировать работу кишечника.

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