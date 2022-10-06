Терапевт рассказала о причинах скачков давления

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Скачки давления могут быть связаны со стрессом, переменой погоды и постковидным синдромом. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам эксперта, если у человека есть склонность к гипертонии, его организм может реагировать на смену погоды скачками давления.

"На фоне повышения или понижения атмосферного давления может быть подъем или резкое снижение артериального давления", – объясняет она.

Кроме того, резкое изменение артериального давления может происходить из-за стресса, продолжает Чернышова. "Когда человек испытывает сильные переживания, эмоции, находится в состоянии стресса, у него может подскакивать давление", – отмечает терапевт.

Другая частая причина скачков давления – постковидный синдром, добавила врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт После перенесенного коронавируса может разбалансироваться регулировка артериального давления и человек может испытывать нестабильное артериальное давление.

Эксперт рекомендует гипертоникам ежедневно принимать специальные препараты, которые помогут избежать резких скачков давления и поддержат его на необходимом уровне. Такие лекарства должен выписать лечащий врач, подчеркнула Чернышова.

"Достаточное количество воды тоже прекрасно сказывается на ситуации с давлением. Пить надо так, чтобы не испытывать жажды. Если жидкости достаточно, то организму легче управлять сосудистым тонусом, если в кровеносном русле достаточно жидкой части крови", – заключила терапевт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о связи между резким повышением давления и витамином D. По ее словам, скачки могут происходить при недостатке последнего в организме. Эксперт добавила, что восполнить нехватку витамина D получится, если включать в свой рацион такие продукты, как жирная рыба (скумбрия, сельдь) и печень трески.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!