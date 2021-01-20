Врачи рассказали о напитках, снижающих артериальное давление

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врачи назвали четыре напитка, которые могут помочь понизить высокое артериальное давление. Об этом сообщает издание Express.

По словам медиков, быстрее всего избавиться от недомогания можно при помощи свекольного сока. Он нормализует давление через несколько часов. Рекомендуется пить сок сырой свеклы для наибольшей эффективности.

Кроме того, специалисты заявили, что томатный сок может улучшить показатели артериального давления у человека. Еще благодаря этому напитку можно нормализовать уровень холестерина.

Другими полезными при высоком давлении напитками назвали настой чайного гриба и красный чай из гибискуса. Первый напиток богат пробиотиками, а второй снижает диастолическое артериальное давление примерно на 3,53 миллиметров ртутного столба, уточнили эксперты.

Ранее врачи предупредили об обострении болезней из-за грядущего потепления. По их словам, главную угрозу в связи с перепадами температур и атмосферного давления испытают люди с хроническими болезнями.